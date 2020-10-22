Названо одяг, який не варто носити невисоким дівчатам. Фото

При виборі одягу невисокі дівчата повинні пам'ятати про те, що їхнє основне завдання – стати візуально вищими та стрункішими. Однак, самі того не підозрюючи, вони іноді роблять помилки, через які виглядають не так добре, як їм хотілося б.

У зв'язку з цим стилістка Юлія Павлова розповіла про те, який одяг не варто носити модницям з маленьким зростом. Про це пише видання "Рамблер Женский".

Жакет прямого крою або оверсайз

Дівчатам з маленьким зростом не варто носити довгі жакети та моделі оверсайз – вони будуть "тягнути" їх донизу. Стиліст порадила модницях обирати укорочені піджаки, але пам'ятати: вони не повинні закінчуватися нижче талії.

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Одяг із заниженою талією

Речі, у яких лінія талії занижена, створять враження, що у жінки короткі ноги – це зовсім не потрібно невисокій дамі. Проходьте повз такого одягу та обирайте моделі штанів з високою посадкою та сукні, у яких талія "на своєму місці".

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Дитячий одяг

Якщо хочеться виглядати гідно, краще підбирати елегантні речі, відмовляючись при цьому від бантиків, комірців, милих круглих ґудзиків на блузках та куртках, а також від кумедних принтів.

"Дівчина з маленьким зростом і так виглядає здалеку як підліток. Не варто ще більше підкреслювати це дитячими речами", – зазначила Павлова.

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Контрастний образ

Контрастні кольори розбивають фігуру на окремі частини, і маленький зріст відразу впадає в око. Вважається, що низеньким дівчатам краще збирати монохромні образи.

"Це допомагає створити єдину вертикальну лінію для отримання вишуканого і класного результату", – заявила стилістка.

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Взуття з ремінцем

Ремінець "перерізає" ногу та робить її візуально коротшою. Тому стилістка порадила обирати невисоким дівчатам туфлі без ремінця. Найвідповідніше для них взуття – акуратні човники, бажано, тілесного кольору. Такі туфлі не тільки подовжують ноги, а й підходять до будь-якого вбрання.

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