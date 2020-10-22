Названо одяг, який не варто носити невисоким дівчатам. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
2,8 т.
Названо одяг, який не варто носити невисоким дівчатам

При виборі одягу невисокі дівчата повинні пам'ятати про те, що їхнє основне завдання – стати візуально вищими та стрункішими. Однак, самі того не підозрюючи, вони іноді роблять помилки, через які виглядають не так добре, як їм хотілося б.

У зв'язку з цим стилістка Юлія Павлова розповіла про те, який одяг не варто носити модницям з маленьким зростом. Про це пише видання "Рамблер Женский".

Жакет прямого крою або оверсайз

Дівчатам з маленьким зростом не варто носити довгі жакети та моделі оверсайз – вони будуть "тягнути" їх донизу. Стиліст порадила модницях обирати укорочені піджаки, але пам'ятати: вони не повинні закінчуватися нижче талії.

Названо одяг, який не варто носити невисоким дівчатам. Фото

Одяг із заниженою талією

Речі, у яких лінія талії занижена, створять враження, що у жінки короткі ноги – це зовсім не потрібно невисокій дамі. Проходьте повз такого одягу та обирайте моделі штанів з високою посадкою та сукні, у яких талія "на своєму місці".

Названо одяг, який не варто носити невисоким дівчатам. Фото

Дитячий одяг

Якщо хочеться виглядати гідно, краще підбирати елегантні речі, відмовляючись при цьому від бантиків, комірців, милих круглих ґудзиків на блузках та куртках, а також від кумедних принтів.

"Дівчина з маленьким зростом і так виглядає здалеку як підліток. Не варто ще більше підкреслювати це дитячими речами", – зазначила Павлова.

Названо одяг, який не варто носити невисоким дівчатам. Фото

Контрастний образ

Контрастні кольори розбивають фігуру на окремі частини, і маленький зріст відразу впадає в око. Вважається, що низеньким дівчатам краще збирати монохромні образи.

"Це допомагає створити єдину вертикальну лінію для отримання вишуканого і класного результату", – заявила стилістка.

Названо одяг, який не варто носити невисоким дівчатам. Фото

Взуття з ремінцем

Ремінець "перерізає" ногу та робить її візуально коротшою. Тому стилістка порадила обирати невисоким дівчатам туфлі без ремінця. Найвідповідніше для них взуття – акуратні човники, бажано, тілесного кольору. Такі туфлі не тільки подовжують ноги, а й підходять до будь-якого вбрання.

Названо одяг, який не варто носити невисоким дівчатам. Фото

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