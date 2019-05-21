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/Мода

Названо новий популярний у знаменитостей тренд

2.1тЧитати матеріал російською

Монохромний білий одяг став новим літнім трендом у знаменитостей.

Так, на це звернуло увагу видання Footwear News. Зазначимо, що в такому образі папараці сфотографували індійську акторку Пріянку Чопру в аеропорту: на ній були білі сорочка, штани і блейзер. Свій наряд знаменитість доповнила білою сумкою і бежевими туфлями.

Названо новий популярний у знаменитостей тренд

Пріянка Чопра

Фото: tengrinews.kz

Названо новий популярний у знаменитостей тренд

Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас

Фото: pinterest.com

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У схожому одязі вийшла на публіку американська співачка і актриса Селена Гомес. Напередодні Каннського фестивалю дівчина прибула до Ніцци в білому топі і штанах, а також довгому кардигані кольору слонової кістки.

Названо новий популярний у знаменитостей тренд

Селена Гомес

Фото: tengrinews.kz

Названо новий популярний у знаменитостей тренд

Селена Гомес

Фото: spletnik.ru

Крім того, тенденцію підтримала і супермодель Белла Хадід. На Тижні моди в Нью-Йорку вона з'явилася в білій футболці Off-White, яку скомбінувала зі штанами-кльошами, курткою та чобітками цього ж кольору.

Названо новий популярний у знаменитостей тренд

Белла Хадід

Фото: tengrinews.kz

Названо новий популярний у знаменитостей тренд

Белла Хадід

Фото: instagram / bellahadid

Зазначимо, що таку популярність даного модного тренду серед зірок експерти пояснюють декількома причинами. По-перше, білий відмінно комбінується з усіма іншими кольорами. По-друге, подібна гамма дозволяє легко виділятися на тлі інших людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інститут кольору Pantone склав список модних кольорів 2019 року.

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Особи
Селена ГомесБелла Хадід
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Яремин Марина
Яремин Марина
К тому же сейчас большие размеры вообще не проблема! Я на Свитстайле нашла отечественные фабрики, которые шьют по индивидуальным меркам
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