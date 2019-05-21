Названо новий популярний у знаменитостей тренд

Монохромний білий одяг став новим літнім трендом у знаменитостей.
Так, на це звернуло увагу видання Footwear News. Зазначимо, що в такому образі папараці сфотографували індійську акторку Пріянку Чопру в аеропорту: на ній були білі сорочка, штани і блейзер. Свій наряд знаменитість доповнила білою сумкою і бежевими туфлями.
Пріянка Чопра
Фото: tengrinews.kz
Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас
Фото: pinterest.com
У схожому одязі вийшла на публіку американська співачка і актриса Селена Гомес. Напередодні Каннського фестивалю дівчина прибула до Ніцци в білому топі і штанах, а також довгому кардигані кольору слонової кістки.
Селена Гомес
Фото: tengrinews.kz
Селена Гомес
Фото: spletnik.ru
Крім того, тенденцію підтримала і супермодель Белла Хадід. На Тижні моди в Нью-Йорку вона з'явилася в білій футболці Off-White, яку скомбінувала зі штанами-кльошами, курткою та чобітками цього ж кольору.
Белла Хадід
Фото: tengrinews.kz
Белла Хадід
Фото: instagram / bellahadid
Зазначимо, що таку популярність даного модного тренду серед зірок експерти пояснюють декількома причинами. По-перше, білий відмінно комбінується з усіма іншими кольорами. По-друге, подібна гамма дозволяє легко виділятися на тлі інших людей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інститут кольору Pantone склав список модних кольорів 2019 року.
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