Названо новий популярний у знаменитостей тренд

Монохромний білий одяг став новим літнім трендом у знаменитостей.

Так, на це звернуло увагу видання Footwear News. Зазначимо, що в такому образі папараці сфотографували індійську акторку Пріянку Чопру в аеропорту: на ній були білі сорочка, штани і блейзер. Свій наряд знаменитість доповнила білою сумкою і бежевими туфлями.

Пріянка Чопра Фото: tengrinews.kz

Пріянка Чопра та її чоловік Нік Джонас Фото: pinterest.com

Новини Названо наймодніші речі 2019 року

У схожому одязі вийшла на публіку американська співачка і актриса Селена Гомес. Напередодні Каннського фестивалю дівчина прибула до Ніцци в білому топі і штанах, а також довгому кардигані кольору слонової кістки.

Селена Гомес Фото: tengrinews.kz

Селена Гомес Фото: spletnik.ru

Крім того, тенденцію підтримала і супермодель Белла Хадід. На Тижні моди в Нью-Йорку вона з'явилася в білій футболці Off-White, яку скомбінувала зі штанами-кльошами, курткою та чобітками цього ж кольору.

Белла Хадід Фото: tengrinews.kz

Белла Хадід Фото: instagram / bellahadid

Зазначимо, що таку популярність даного модного тренду серед зірок експерти пояснюють декількома причинами. По-перше, білий відмінно комбінується з усіма іншими кольорами. По-друге, подібна гамма дозволяє легко виділятися на тлі інших людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інститут кольору Pantone склав список модних кольорів 2019 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал