Названо найстильнішу жінку світу-2019

Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала найвпливовішою людиною в світі моди в 2019 році.

Першу сходинку вона зайняла в щорічній доповіді Lyst Index, який формується за даними кількості запитів у ЗМІ про одяг знаменитості, передає The Daily Mail (щоб подивитися, в чому Маркл виходила на публіку останнім часом, проскрольте до кінця сторінки).

Згідно зі звітом, запитів щодо стилю Меган цього року було на 216% більше у порівнянні з минулим роком. Хітом стали її вбрання під час поїздки до Південної Африки.

Меган Маркл - найвпливовіша людина в світі моди Фото: instagram.com/sussexroyalmh - Південна Африка

Друге місце зайняв американський актор Тімоті Шаламе, який продемонстрував вишуканий стиль на ряді урочистих заходів.

Тимоті Шаламе Golden Globe Awards People

Американська актриса, яка сміливо виступила на Met Gala в сукні від Tommy Hilfiger "Попелюшка", Зенден опинилася на третій позиції після того, як стала причиною мільйонів пошукових запитів в Instagram.

Зенден на Met Gala instagram / zendaya

17-річна зірка Біллі Айліш заслужено посіла четверту сходинку. Володарка екстравагантного стилю ще і запустила власну лінію одягу.

Біллі Айліш instagram / billieeilish

На п'ятому місці – американська хіп-хоп виконавиця Карди Бі (Белкаліс Марленіс Альманзар). Її часто гуглили, проте поява на премії Греммі у вінтажній сукні французького бренду.

Карди Бі на Греммі instagram / iamcardib

Шосте місце – тайська співачка Лиса з гурту Blackpink. На її сторінку в Instagram підписано понад 27 млн осіб.

Лиса у центрі instagram / lalisa.blackpink

Сьоме місце – Кайлі Дженнер. Багато хто кинувся цього року шукати її сукню в рожеву квіточку, що вона вдягла на день народження.

Кайлі Дженнер в квітастій сукні Back Grid

Восьме місце – американська співачка Ліззо (Lizzo). Кількість пошуків на її сукню на MTV VMA в стилі 80-х трьох зросла на 28%.

Ліззо на MTV VMA Wire Image

Дев'яте місце – британський співак і актор, який здобув популярність завдяки гурту One Direction Гаррі Стайлс. 25-річний хлопець прийшов на Met Gala з сережкою в одному вусі, через що пошуки цього року на прикрасу зросли на 28%.

Гаррі Стайлс на Met Gala instagram / kevinscrazyidiots

Топ-10 замикає американський актор Біллі Портер. Його вихід у сукні-смокінгу тільки за добу збільшив кількість запитів на дизайнера на 101%.

Біллі Портер - платтясукня-смокінг instagram / theebillyporter

Меган Маркл – найстильніша жінка світу-2019: фото модних виходів дружини принца Гаррі

Меган Маркл Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл в Південній Африці Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Маркл в Південній Африці Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл в Африці Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Маркл і Гаррі Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган і Гаррі Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл і принц Гаррі в США Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Меган Маркл в США Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Маркл з чоловіком в США Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Маркл і принц Гаррі Фото: instagram.com/sussexroyalmh

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року найстильнішим чоловіком за версією GQ виявився американський співак і актор Нік Джонас

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