Названо найстильнішу націю в Європі

Модний ритейлер Farfetch провів опитування, внаслідок якого італійців визнали найстильнішою нацією в Європі. Він був проведений серед 14 тисяч жителів європейських країн.

Так, друге місце в отриманому списку посіли французи, третє – іспанці, четверте – британці. На п'ятому та шостому місцях опинилися жителі Швеції та Данії відповідно. Про це повідомляє видання Daily Star.

Слідом за скандинавами йдуть португальці, які посіли сьоме місце, і німці – восьме місце. На дев'ятій позиції опинилися норвежці, десятку найстильніших замкнули фіни.

Крім того, дослідження показало, як жителі тієї чи іншої країни оцінюють власні модні смаки. З'ясувалося, що стильними себе вважають 76 відсотків поляків. А ось серед лідерів рейтингу – італійців та французів – позитивну відповідь дали лише 67 і 64 відсотки респондентів відповідно.

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