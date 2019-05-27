Названо найсміливіший тренд в пляжній моді

Експерти моди назвали напівпрозорі бікіні найсміливішим пляжним трендом літа 2019 року.
Як повідомляє The Sun, мова йде про напівпрозорий купальник з топом в стилі 90-х і трусами з високою посадкою, виготовлений з сітки. Зазначимо, що така модель неонового жовтого кольору з'явилася в асортименті британського модного бренду I Saw It First і коштує близько 11 фунтів стерлінгів.
Фото: The Sun
Фото: The Sun
Першою такий тренд серед знаменитостей підтримала зірка телесеріалу "Вулиця Коронації" Аріанна Айтар. Актриса опублікувала в Instagram-акаунті фотографію в напівпрозорому бікіні, яка була зроблена під час її відпустки на грецькому острові Міконос.
Аріанна Айтар
Фото з Instagram
Аріанна Айтар
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, монохромний білий одяг став новим літнім трендом у знаменитостей. Так, його підтримала індійська актриса Пріянка Чопра.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!