Названо найсміливіший тренд в пляжній моді

Експерти моди назвали напівпрозорі бікіні найсміливішим пляжним трендом літа 2019 року.

Як повідомляє The Sun, мова йде про напівпрозорий купальник з топом в стилі 90-х і трусами з високою посадкою, виготовлений з сітки. Зазначимо, що така модель неонового жовтого кольору з'явилася в асортименті британського модного бренду I Saw It First і коштує близько 11 фунтів стерлінгів.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Першою такий тренд серед знаменитостей підтримала зірка телесеріалу "Вулиця Коронації" Аріанна Айтар. Актриса опублікувала в Instagram-акаунті фотографію в напівпрозорому бікіні, яка була зроблена під час її відпустки на грецькому острові Міконос.

Аріанна Айтар Фото з Instagram

Аріанна Айтар Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, монохромний білий одяг став новим літнім трендом у знаменитостей. Так, його підтримала індійська актриса Пріянка Чопра.

