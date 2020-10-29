Названо найпопулярніший у світі бренд

Софія Ковнір Мода 15:27, 29.10.2020 Оновлено: 15:39, 29.10.2020

Аналітична платформа Lyst опублікувала рейтинг брендів, які користувачі шукали найчастіше. Так, цього разу найпопулярнішою компанією визнали Gucci.

Вони піднялися з третього місця на перше. Друге місце посів бренд Off-White, а третє – Nike, йдеться на сайті Lyst.

Крім того, до рейтингу потрапили Prada, Balenciaga, Fendi, Marine Serre і Givenchy.

Gucci очолив рейтинг найпопулярніших брендів
Fragrantica

Також аналітична компанія склала рейтинг найбільш затребуваних товарів. У чоловіків це виявилася пара Dior Men x Air Jordan 1. Друге місце посіли клогі Birkenstock, а третє – спортивки Nike.

Відзначимо, що в десятку кращих також потрапили шкарпетки Balenciaga, капці UGG, маска Adidas, худі Off-White, кросівки Travis Scott x Nike Air Max 270, черевики Prada і шорти Patagonia.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сезоні осінь-зима 2020-2021 з'явилося відразу кілька яскравих і незвичайних модних трендів. Взуття в цьому сезоні дуже різноманітне та практичне.

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Lady Мода

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