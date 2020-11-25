Названо найпопулярніші головні убори зими 2021

У зимовому гардеробі завжди повинен бути такий аксесуар, як головний убір, адже він не тільки додасть вашому образу стилю, але й може зігріти цієї холодної пори року.

Зокрема, серед популярних моделей є як звичні всім шапки, так і панами, пише "Lux.fm".

Шапка-біні

Це універсальний аксесуар у холодну пору року. Головне – щоб відворот шапки був широким, оскільки його відсутність – антитренд.

Шапка-біні "Lux.fm"

Панама

Дуже трендовий варіант, який розбавить будь-який образ. Можна придбати твідовий або вовняний варіант, який стане окрасою вашого гардеробу.

Панама "Lux.fm"

Трикотажна косинка / бандана

Це альтернатива шовкових хусток, які носять улітку або восени.

Трикотажна косинка / бандана "Lux.fm"

Берет

Популярність цього головного убору дуже зросла. Звичайно, це не дуже теплий аксесуар, проте дуже стильний.

Берет "Lux.fm"

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