Названо найпопулярніше поєднання кольорів у сезоні осінь-зима 2020/2021

Софія Ковнір Мода 15:35, 17.11.2020 Оновлено: 16:00, 17.11.2020

У сезоні осінь-зима 2020/2021 у тренді залишається тандем таких кольорів, як бежевий і білий. Одяг саме цих відтінків буде виглядати стильно та красиво.

Так, багато знаменитостей і блогерів просувають цей тренд і хваляться своїми луками в соцмережах, пише "Vogue" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Наприклад, блогер Перніль Тейсбек є адептом тенденції.

Перніль Тейсбек є адептом тенденції
"Vogue"
Перніль Тейсбек є адептом тенденції
"Vogue"

Також тренд підтримує й Ельза Хоск. Вона поєднує светр кольору слонової кістки з білою водолазкою й джинсами. Такий ніжний образ доповнила світла сумка.

Також тренд підтримує Ельза Хоск
"Vogue"

Крім того, можна поєднувати бежеві треники з білим пуховиком або ж штани з екошкіри з пуловером трохи темнішого кольору.

Популярний тандем кольорів у сезоні осінь-зима 2020/2021
"Vogue"
Популярний тандем кольорів у сезоні осінь-зима 2020/2021
"Vogue"

Також модницею можна залишатися і в пальто кольору меренгі й світлому спортивному костюмі.

Популярний тандем кольорів у сезоні осінь-зима 2020/2021
"Vogue"

Як повідомляв OBOZREVATEL, незалежно від погоди кожна дівчина хоче виглядати привабливо. Дизайнер Анна Осмехіна роз'яснила, як цього року в зимовий період залишатися стильною.

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Lady Мода

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