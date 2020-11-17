Названо найпопулярніше поєднання кольорів в сезоні осінь-зима 2020/2021

У сезоні осінь-зима 2020/2021 в тренді залишається тандем таких кольорів як бежевий і білий. Одяг саме цих відтінків буде виглядати стильно і красиво.

Так, багато знаменитостей і блогерів просувають даний тренд і хваляться своїми луками в соцмережах, пише "Vogue" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Наприклад, блогер Перніль Тейсбек є адептом тенденції.

Також тренд підтримує і Ельза Хоск. Вона поєднує светр кольору слонової кістки з білою водолазкою і джинсами. Такий ніжний образ доповнила світла сумка.

Крім того, можна поєднувати бежеві треники з білим пуховиком або ж штани з екокожі з пуловером трохи темного кольору.

Також модницею можна залишатися і в пальто кольору меренгі і світлому спортивному костюмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незалежно від погоди кожна дівчина хоче виглядати привабливо. Дизайнер Анна Осмехіна роз'яснила, як в цьому році в зимовий період залишатися стильною.