Названо наймоднішу сумку 2021 року

Юля Ухіна Мода 08:43, 21.01.2021

Модні експерти Who What Wear назвали наймоднішу сумку 2021 року, що вже підкорила серця багатьох зірок та блогерів. Так, головним must-have року є модель Prada Cleo.

Про це повідомляється на офіційному сайті видання. На думку експертів, завдяки своїй витонченій формі з єдиним акцентом – трикутником з логотипом італійського будинку моди, цей мінімалістичний аксесуар стане універсальною і класичною прикрасою будь-якого образу (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року
Instagram Camille Charriere
Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року
Instagram Wendy Swan
Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року
Instagram Fanny Ekstrand

Сумку Prada Cleo вже встигли полюбити впливові Insta-діви, серед яких – фешн-блогерка з Парижу Каміль Шарьер, модна блогерка Емілі Сіндлев, яку називають однією з найяскравіших постатей модної індустрії Данії, а також сінгапурська it-girl Йойо Цао.

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року
Instagram Camille Charriere
Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року
Instagram Emili Sindlev
Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року
Instagram YOYO CAO
Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року
Instagram Leonie Hanne
Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року
Instagram Loulou De Saison

Як повідомляв OBOZREVATEL, хустки знову повернулися в моду, і це один з найстильніших аксесуарів на голову взимку 2021 року. Як і з чим носити трендовий аксесуар – читайте за цим посиланням.

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Lady Мода

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