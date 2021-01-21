Названо наймоднішу сумку 2021 року

Модні експерти Who What Wear назвали наймоднішу сумку 2021 року, що вже підкорила серця багатьох зірок та блогерів. Так, головним must-have року є модель Prada Cleo.

Про це повідомляється на офіційному сайті видання. На думку експертів, завдяки своїй витонченій формі з єдиним акцентом – трикутником з логотипом італійського будинку моди, цей мінімалістичний аксесуар стане універсальною і класичною прикрасою будь-якого образу (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року Instagram Camille Charriere

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року Instagram Wendy Swan

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року Instagram Fanny Ekstrand

Сумку Prada Cleo вже встигли полюбити впливові Insta-діви, серед яких – фешн-блогерка з Парижу Каміль Шарьер, модна блогерка Емілі Сіндлев, яку називають однією з найяскравіших постатей модної індустрії Данії, а також сінгапурська it-girl Йойо Цао.

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року Instagram Camille Charriere

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року Instagram Emili Sindlev

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року Instagram YOYO CAO

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року Instagram Leonie Hanne

Сумка Prada Cleo названа наймоднішою річчю року Instagram Loulou De Saison

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