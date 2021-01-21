Названо наймоднішу сумку 2021 року

Модні експерти Who What Wear назвали наймоднішу сумку 2021 року, що вже підкорила серця багатьох зірок та блогерів. Так, головним must-have року є модель Prada Cleo.

Про це повідомляється на офіційному сайті видання. На думку експертів, завдяки своїй витонченій формі з єдиним акцентом – трикутником з логотипом італійського будинку моди, цей мінімалістичний аксесуар стане універсальною і класичною прикрасою будь-якого образу (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Сумку Prada Cleo вже встигли полюбити впливові Insta-діви, серед яких – фешн-блогерка з Парижу Каміль Шарьер, модна блогерка Емілі Сіндлев, яку називають однією з найяскравіших постатей модної індустрії Данії, а також сінгапурська it-girl Йойо Цао.

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