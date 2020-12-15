Названо наймодніший відтінок помади сезону зима-2021

Будь-який образ дівчини завжди може доповнити помада стильного відтінку. У зимовому сезоні 2021 найпопулярнішим буде винний колір, який ідеально підійде для особливих випадків.

Для щоденного макіяжу можна використовувати соковитий ягідний відтінок. Про це повідомляє видання Cosmopolitan.

Так, такий колір помади підійде кожній представниці прекрасної статі і зробить образ яскравим і неймовірним.

Варто відзначити, що краще обрати напівпрозорий фініш, який буде виглядати більш натурально та доречно на будь-якому заході.

Крім того, слід купувати відтінкові бальзами або помади з доглядаючими властивостями, які мають такий ніжний фініш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з наближенням зими потрібно добре утеплитися, щоб не мерзнути в цю холодну пору року. Названо наймодніший верхній одяг у сезоні зима 2021.