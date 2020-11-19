Названо наймодніший верхній одяг у сезоні зима 2020/2021

З наближенням зими потрібно добре утеплитися, щоб не мерзнути в цю холодну пору року. Але до того ж хочеться виглядати стильно та красиво.

У цьому сезоні актуальними моделями залишаються пуховики, шуби, дублянки, жилетки і пальта, пише "Караван".

Шуба тедді

Уже котрий сезон у моді залишаються об'ємні й теплі шуби, які нагадують шкуру іграшкового ведмедя. Найактуальніші – це теплих тонів.

Шуба тедді "Караван"

Шуба тедді "Караван"

Двоколірна шуба

Також цієї зими будуть залишатися модними різнокольорові шуби. Саме вони виглядають свіжо та стильно.

Двоколірна шуба "Караван"

Двоколірна шуба "Караван"

Короткий пуховик

У сезоні також актуальні короткі пуховики, які прикрасять вас за допомогою пояса і пишних рукавів.

Короткий пуховик "Караван"

Короткий пуховик "Караван"

Пухове пальто-халат

У пуховику-ковдрі ви будете почувати себе в повному комфорті. Це універсальна річ – затишна, об'ємна і завдяки поясу зможе підкреслити вашу талію.

Пухове пальто-халат "Караван"

Пухове пальто-халат "Караван"

Яскравий пуховик

У цьому сезоні дизайнери пропонують додати яскравих фарб у ваш гардероб. Тому сміливо можете купувати жовті, зелені, рожеві і червоні пуховики.

Яскравий пуховик "Караван"

Яскравий пуховик "Караван"

Також можна придбати пуховик із фактурою металік. Тоді ваш образ точно приверне увагу оточуючих.

Пуховик із фактурою металік "Караван"

Кожушки

Короткі кожушки знову повертаються в моду. Вони дуже зручні та практичні.

Кожушки "Караван"

Кожушки "Караван"

Дублянки

Наразі в моді залишаються моделі з етнічними мотивами, строгі пальта-дублянки і короткі авіатори.

Дублянки "Караван"

Дублянки "Караван"

Хутряна жилетка

Хутряні жилетки знову повернулися в моду. Сучасні відрізняються цікавим кроєм – з акцентними плечима, кулисками і розрізами, капюшонами і подовженою спинкою.

Хутряна жилетка "Караван"

У бежевій гамі

Класичне бежеве пальто в новому сезоні може обзавестися модною компанією – шубою або пуховиком у відтінку бежевого.

Варто відзначити, що бежеві пуховики, пальто або шубка – розумна покупка. Цей колір один із базових, і тому верхній одяг не втратить актуальності й через кілька років.

Пальто "Караван"

Як повідомляв OBOZREVATEL, модний ритейлер Farfetch провів опитування, внаслідок якого італійців визнали найстильнішою нацією в Європі. Він був здійснений серед 14 тисяч жителів європейських країн.