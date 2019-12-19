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19 грудня • оновлено в 14:41
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Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

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Експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року.

Так, за їхніми даними, надпопулярністю буде користуватися нігтьовий дизайн в молочних відтінках. Про це повідомляє "HB Style".

Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

Фото: instagram/mia__pp

Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

Фото: modnail.ru

Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

Фото: instagram/nails_agatha

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"Мінімалістичний, але розкішний, цей молочний манікюр поєднує в собі комфорт, чистоту і благородство. Вибирайте непрозорі молочні відтінки, які абсолютно універсальні та підійдуть під будь-який, навіть найзухваліший образ", — стверджують експерти.

Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

Фото: mykaleidoscope.ru

Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

Фото: instagram / ninails

Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

Фото: fotostrana.ru

Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

Фото: mykaleidoscope.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, який манікюр підібрати на Новий рік 2020 і як не помилитися, щоб Щур приніс удачу.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль
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