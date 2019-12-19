Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

Експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року.

Так, за їхніми даними, надпопулярністю буде користуватися нігтьовий дизайн в молочних відтінках. Про це повідомляє "HB Style".

Фото: instagram/mia__pp

Фото: modnail.ru

Фото: instagram/nails_agatha

"Мінімалістичний, але розкішний, цей молочний манікюр поєднує в собі комфорт, чистоту і благородство. Вибирайте непрозорі молочні відтінки, які абсолютно універсальні та підійдуть під будь-який, навіть найзухваліший образ", — стверджують експерти.

Фото: mykaleidoscope.ru

Фото: instagram / ninails

Фото: fotostrana.ru

Фото: mykaleidoscope.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, який манікюр підібрати на Новий рік 2020 і як не помилитися, щоб Щур приніс удачу.

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