Названо наймодніший манікюр 2020 року. Фото

Експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року.
Так, за їхніми даними, надпопулярністю буде користуватися нігтьовий дизайн в молочних відтінках. Про це повідомляє "HB Style".
Фото: instagram/mia__pp
Фото: modnail.ru
Фото: instagram/nails_agatha
"Мінімалістичний, але розкішний, цей молочний манікюр поєднує в собі комфорт, чистоту і благородство. Вибирайте непрозорі молочні відтінки, які абсолютно універсальні та підійдуть під будь-який, навіть найзухваліший образ", — стверджують експерти.
Фото: mykaleidoscope.ru
Фото: instagram / ninails
Фото: fotostrana.ru
Фото: mykaleidoscope.ru
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