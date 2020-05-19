Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

Крістіна Долматова Мода 22:20, 19.05.2020 Оновлено: 22:42, 19.05.2020

Роздільний купальник з повністю відкритою спиною стане найпопулярнішою моделлю на літо 2020 року.

Як повідомляє Page Six, він складається з топа-бандо і трусів на високій талії. При цьому топ є прямокутним шматком тканини на грудях, кінці якого стягуються бретелями за спиною.

Фото: frankiesbikinis.com

За інформацією видання, за останній місяць у такому бікіні з'явилися наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер, супермоделі Кендалл Дженнер і Белла Хадід, актриса Ванесса Хадженс, телезірка Ханна Браун та інші знаменитості.

Фото: pagesix.com
Фото: pagesix.com
Фото: frankiesbikinis.com

На опублікованих в Instagram знімках дівчата позували в купальниках марки Frankies Bikinis.

Фото: frankiesbikinis.com
Фото: frankiesbikinis.com
Фото: frankiesbikinis.com

Раніше OBOZREVATEL розповів, як вибрати ідеальний купальник за типом фігури.

Коментувати
Lady Мода

Дивіться також

Річницю відзначать на небесах, 13-річна дівчинка осиротіла. Деталі фатальної трагедії з подружжям на Житомирщині

Зеленський дасть велику пресконференцію до року президентства: коли й де

Гордон сам ініціював інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним – СБУ

Крим топить Путіна? Джемілєв розповів про пастку, в яку потрапила Росія

В Україні молоду картоплю можуть залишити гнити на полях