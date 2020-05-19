Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

Роздільний купальник з повністю відкритою спиною стане найпопулярнішою моделлю на літо 2020 року.

Як повідомляє Page Six, він складається з топа-бандо і трусів на високій талії. При цьому топ є прямокутним шматком тканини на грудях, кінці якого стягуються бретелями за спиною.

Фото: frankiesbikinis.com

За інформацією видання, за останній місяць у такому бікіні з'явилися наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер, супермоделі Кендалл Дженнер і Белла Хадід, актриса Ванесса Хадженс, телезірка Ханна Браун та інші знаменитості.

Фото: pagesix.com

Фото: pagesix.com

Фото: frankiesbikinis.com

На опублікованих в Instagram знімках дівчата позували в купальниках марки Frankies Bikinis.

Фото: frankiesbikinis.com

Фото: frankiesbikinis.com

Фото: frankiesbikinis.com

Раніше OBOZREVATEL розповів, як вибрати ідеальний купальник за типом фігури.