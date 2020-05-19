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19 травня • оновлено в 22:36
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Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

2.2т
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Роздільний купальник з повністю відкритою спиною стане найпопулярнішою моделлю на літо 2020 року.

Як повідомляє Page Six, він складається з топа-бандо і трусів на високій талії. При цьому топ є прямокутним шматком тканини на грудях, кінці якого стягуються бретелями за спиною.

Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

Фото: frankiesbikinis.com

За інформацією видання, за останній місяць в такому бікіні з'явилися наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер, супермоделі Кендалл Дженнер і Белла Хадід, актриса Ванесса Хадженс, телезірка Ханна Браун та інші зірки.

Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

Фото: pagesix.com

Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

Фото: pagesix.com

Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

Фото: frankiesbikinis.com

На опублікованих в Instagram знімках дівчата позували в купальниках марки Frankies Bikinis.

Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

Фото: frankiesbikinis.com

Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

Фото: frankiesbikinis.com

Названо наймодніший купальник на літо 2020 року

Фото: frankiesbikinis.com

Раніше OBOZREVATEL розповів, як вибрати ідеальний купальник за типом фігури.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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