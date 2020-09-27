Названо наймодніші стрижки на осінь 2020: топ-5 варіантів

З настанням нового сезону всім хочеться змін – в першу чергу це стосується зовнішності. Зробити нову стрижку – один з найпростіших способів зміни іміджу.

Осінь часто диктує нові модні правила, і це стосується не тільки одягу. OBOZREVATEL розповідає, які жіночі стрижки будуть найбільш актуальними восени 2020 року.

"Драбинка"

Головним трендом сезону осінь-2020 є природна краса з нотками легкої недбалості. Стрижка драбинка для власниць волосся середньої і максі-довжини. Стрижка-драбинка додасть образу романтичності – кінчики волосся, які плавно змінюють свою довжину, створюють враження, що волосся розтріпав вітер. До того ж "драбинка" дозволить зробити зачіску більш об'ємною, не позбавляючись істотно від довжини шевелюри.

Стрижка "драбинка" стала трендом 2020. ratatum.com

"Драбинка" – одна з наймодніших стрижок в 2020. poskakushki.ru

Каскад

Власницям не надто густої шевелюри стрижка "каскад" стане справжньою "паличкою-виручалочкою". Каскадні зачіски додають тонкому волоссю об'єму. Плюс до цього, вони не потребують багато часу для укладання. Вони стануть ідеальним рішенням для дівчат з тонким волоссям середньої довжини.

Стрижка "каскад" – тренд 2020. PEONY

Як вибрати стрижку на осінь 2020. Women-Tusovka.ru

Подовжений чубчик

Жіночний і романтичний подовжений чубчик знову в моді. Цей елемент сучасного образу освіжає погляд, робить зовнішність більш ніжною, таємничою і загадковою. Подовжений варіант чубчика підійде і для хвилястого, і для прямого волосся. Правда в першому варіанті потрібно буде обзавестися праскою, однак укладання не буде віднімати багато часу.

Подовжений чубчик на пряме волосся. salon-nikol.su

Подовжений чубчик на хвилясте волосся. Flakonn.com

Каре

Восени 2020 у моді будуть всі три довжини каре – від ультракороткої, що ледве прикриває мочки вух, до такої, що досягає плечей. Різні укладання допоможуть створювати образи, в залежності від настрою. Під строгий лук волосся можна витягнути праскою і укласти пасма за вуха, а для романтичного стилю варто просто трохи наїжачити зачіску або надати їй легку хвилястість.

Коротке каре 2020. moddam.ru

Подовжене каре 2020. Hair Moda

Піксі або гарсон

Власницям короткого волосся в цьому сезоні варто вибирати з варіантів піксі або гарсон. Недбало укладене коротке волосся – тренд цієї осені, який ідеально підійде тим, хто любить зручність і практичність. Недбало уклавши прядки, ви зможете створити "бунтарський" образ, а гладко зачесане волосся чудово підійде під діловий стиль.

Стрижка піксі буде модною восени 2020. Style Monitor

Стрижка гарсон – тренд осені 2020. Beautify.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, зачіски з хустками у волоссі стали головним трендом осені 2020 року. Досить додати до образу маленький аксесуар і образ заграє іншими фарбами.