Названо наймодніші прикраси 2021 року: топ-5

Прикраси – досить важлива складова образу, яка якщо й не формує його повністю, то точно допомагає розставити правильні акценти.

Так, у 2021 році модними будуть одинарні сережки, масивні браслети та інші аксесуари. Докладніше про це – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чокер-ланцюжок

Прикраса у вигляді масивного чокера-ланцюжка не сходить з модних радарів вже дуже давно. У 2021 році його можна носити з ніжними трикотажними топами, сорочками та світшотами, а коли потеплішає – ще й з сукнями, які грайливо відкривають ключиці.

Чокер-ланцюжок harpersbazaar.com

Чокер-ланцюжок harpersbazaar.com

Одинарна сережка

Як й раніше "левова частка" уваги дістається одинарним сережкам, які з кожним сезоном стають більш ефектними. Таку прикрасу ви можете носити з сукнями й масивними черевиками, штанами й жакетами, або ж зі спортивним оверсайз костюмом.

Одинарна сережка vogue.ua

Одинарна сережка vogue.ua

Масивний браслет поверх рукава

Осінньо-зимовий сезон – не привід відмовлятися від прикраси своїх зап'ясть. А щоб ваш браслет всі точно побачили, носити його варто гордо і напоказ: поверх рукавички, рукава джемпера, жакета і навіть пальта або куртки.

Масивний браслет поверх рукава harpersbazaar.com

Масивний браслет поверх рукава harpersbazaar.com

Брошка-застібка

На зміну суто декоративної функції брошки приходить утилітарність: тепер за допомогою цієї прикраси можна не тільки застібати одяг, а й ефектно регулювати довжину.

Брошка-застібка pinterest.com

Брошка-застібка lazada.com.my

Перли

Шляхетні перли також будуть шалено модними у 2021 році. Багаторядні кольє, сережки та браслети, прикрашені перлинами ідеально підійдуть як під повсякденний, так і під вечірній образ, зробивши його неповторним.

Сережки з перлів pinterest.com

Перлове намисто pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, хустки знову повернулися в моду, і це один з найстильніших аксесуарів на голову взимку 2021 року. Як і з чим носити трендовий аксесуар – читайте за цим посиланням.