Названо наймодніші кольори весни-літа 2021. Фото

Інститут кольору Pantone назвав світло-сірий і насичений жовтий головними кольорами 2021 року.

Illuminating може стати центральним у повсякденних образах, а також він добре комбінується як з яскравими відтінками, так і з універсальною палітрою кольорів. Про це пише tochka.net.

Acne Studios; Jason Wu. gettyimages.com

Небесно-блакитний – символ теплих літніх днів, яких всі з нетерпінням чекають. У колекціях Boss, Fendy, Hermes і Tom Ford можна було побачити монохромні образи в ніжно-блакитному кольорі, який дизайнери доповнили насиченими відтінками рожевого, жовтого і зеленого.

Fendi. gettyimages.com

У колекції весна-літо 2021 колір іржі показали абсолютно в новому форматі. Він був помічений у бренду The Row, Будинку моди Dior. Tory Burch представив теракотовий, а Valentino – яскравий помаранчевий колір.

Acne Studios gettyimages.com

Пастельний м'ятний колір під час сезону весна-літо 2021 представили в насичено-холодному образі, Ulla Johnson і Max Mara віддали перевагу світлим відтінкам ментолово-зеленого.

Tibi; Max Mara gettyimages.com

Нейтральні відтінки бежевого є основою будь-якого гардероба. На весняно-літніх колекціях дизайнери показали одяг, взуття та аксесуари в вершково-бежевих відтінках.

Jacquemus gettyimages.com

Яскраві відтінки червоного представили Stella McCartney, Rick Owens, David Koma. Дизайнери рекомендують поєднувати його з бежевими, коричневими і жовтими відтінками.

Fendy; Adeam gettyimages.com

Колекції весна-літо 2021 не обійшлися без безлічі варіантів інтерпретації рожевого кольору. Модні будинки радять поєднувати рожевий як з яскравими кольорами, так і з більш спокійними.

Versace; Tom Ford gettyimages.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, вельвет став головним трендом весни 2021. М'яку розкішну тканину не можна назвати новим трендом, але правильна інтерпретація речей допоможе урізноманітнити гардероб.