Названо наймодніші кольори осені 2020 року

Інститут кольору Pantone назвав головні кольори, які будуть модними восени 2020 року.

Штучний інтелект проаналізував колекції модних будинків та основні Instagram-тренди і визначив трендовість кольору на рік уперед із точністю в 90%, йдеться на сайті компанії Heuritech.

М'ята

Ця палітра складається з відтінків Misty Jade, Water Fall і UltraMarine Green. Експерти зазначили, що нефрит, бірюза і зелений асоціюються з 1980-ми роками і дарують відчуття спокою та гармонії.

М'ятні відтінки дарують відчуття спокою Heuritech

Пастель

Лавандовий Lupine, ніжно-блакитний Blue Topaz і рожевий Blushing Pink, за словами експертів, стануть популярними серед чоловіків. Пастельні кольори зазвичай асоціюються з теплом, весною та викликають ностальгію.

Пастельні кольори викликають ностальгію Heuritech

Відтінки землі

Фахівці порадили поєднувати коричневий Tawny Birch, темно-зелений Military Olive і бежево-персиковий Sheepskin з більш яскравими відтінками.

Відтінки землі – тренд осені 2020 Heuritech

Синій

Класичний синій – головний колір 2020 року. Проте трендовими також стали й інші відтінки: Blue Bird, Marina і True Blue.

Синій став модним кольором у 2020 році Heuritech

Рожевий

Від пудрового до насиченого ягідного кольору – ця палітра стала популярною в соціальних мережах, адже привертає увагу і завойовує прихильність. Хоч і рожевий – традиційний жіночий колір, але експерти зазначили, що багато дизайнерів використовували ці відтінки в попередніх колекціях для чоловіків.

Рожева палітра актуальна в будь-яких тональностях Heuritech

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дизайнерка Анастасія Іванова порадила нареченим вибирати в 2020 році довгі сукні простого крою, адже головним трендом весільної моди є лаконічність.