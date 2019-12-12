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12 грудня • оновлено в 14:16
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Названо наймодніші джинси 2020 року

1.4т
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Модні експерти стверджують, що популярними у 2020 році стануть класичні джинси скінні.

Про це повідомляє HB Style. За словами видання, вони будуть в переосмисленої версії — з високою талією і легким оверсайз ефектом.

Названо наймодніші джинси 2020 року

Фото: instagram/anarexi91

Названо наймодніші джинси 2020 року

Фото: instagram/thestylestalkercom

Названо наймодніші джинси 2020 року

Фото: instagram/lisahahnbueck

Зазначається, що трендовими кольорами джинсів скінні будуть чорний, голубий та світло-синій.

Названо наймодніші джинси 2020 року

Фото: instagram/rosiehw

Названо наймодніші джинси 2020 року

Фото: instagram/thestylestalkercom

Названо наймодніші джинси 2020 року

Фото: instagram/forevervanny

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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