Названо наймодніші джинси 2020 року

Модні експерти стверджують, що популярними у 2020 році стануть класичні джинси скінні.
Про це повідомляє HB Style. За словами видання, вони будуть в переосмисленої версії — з високою талією і легким оверсайз ефектом.
Фото: instagram/anarexi91
Фото: instagram/thestylestalkercom
Фото: instagram/lisahahnbueck
Зазначається, що трендовими кольорами джинсів скінні будуть чорний, голубий та світло-синій.
Фото: instagram/rosiehw
Фото: instagram/thestylestalkercom
Фото: instagram/forevervanny
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