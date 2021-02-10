Названо наймодніші чубчики 2021. Фото

"Дитяча" і французька, рвана, шторка або кучерява – це наймодніші варіанти чубчиків в цьому році. Довжину і форму вибирають, орієнтуючись на тип волосся і овал обличчя.

"Дитячий" чубчик

Короткий чубчик один з наймодніших в 2021. Такий варіант відмінно підійде для овальних і трохи витягнутих форм обличчя. Про це пише karavan.

Рваний чубчик

Стрижка з таким чубчиком допоможе згладити кругле і квадратне обличчя з важкою нижньою частиною і візуально зробить молодше.

Кучерявий чубчик

Це ще один популярний тренд. Такий варіант чубчика допоможе приховати занадто високий лоб, а також створить ефект об'єму на тонкому волоссі.

Чубчик-шторка

Такий чубчик можна укладати і прямо, і на бік, і прибирати з чола. Чубчик-шторка знову на піку популярності.

Французький чубчик

Класичний французький чубчик знову актуальний. У цьому сезоні він добре буде поєднуватися зі стрижками боб і "лоб" (подовжений боб).

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