Названо найголовніші помилки і тренди в образах

Стилістка Катерина Полякова розповіла, яких помилок не варто допускати в повсякденних образах. Також вона показала найпопулярніші вбрання в цьому сезоні.

За словами експертки, від деяких речей у гардеробі потрібно позбутися. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Чорні колготки

Чорні щільні колготки погано поєднуються з білими кросівками. На фото праворуч загалом більш стильний варіант образу зі шкіряними шортами.

Чорні колготки Instagram Катерини Полякової

Об'єм

В образі зліва порушені пропорції і не вистачає перепаду об'ємів – усі речі прилеглого крою і светр навипуск. Разом все це неактуально.

Об'єм в одязі Instagram Катерини Полякової

Джинси

На фото зліва можна причепитися тільки до однієї речі – джинсів. Дірки актуальні при вільному крої, а щиколотки краще показувати, коли на вулиці тепла погода.

Джинси з дірками Instagram Катерини Полякової

Верхній одяг

На сьогоднішній день проста куртка може мати дорожчий вигляд натуральної шуби. На фото зліва приклад застарілої шуби, крім того, загалом образ з ботильйонів і пучка на голові застарів.

Верхній одяг Instagram Катерини Полякової

Варто відзначити, що весною 2021 року у тренді будуть різноманітні худі – атрибут вуличної моди і спортивної естетики. Так, цю річ можна поєднувати зі спідницями-олівцями і ugly-сандалями на масивній підошві. Крім того, худі неонових відтінків будуть мати гарний вигляд зі спідницями-трапеціями і чобітьми-легінсами.

У тренді будуть різноманітні худі

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