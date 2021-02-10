Названо найголовніші помилки і тренди в образах

Стилістка Катерина Полякова розповіла, яких помилок не варто допускати в повсякденних образах. Також вона показала найпопулярніші вбрання в цьому сезоні.

За словами експертки, від деяких речей у гардеробі потрібно позбутися. Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Чорні колготки

Чорні щільні колготки погано поєднуються з білими кросівками. На фото праворуч загалом більш стильний варіант образу зі шкіряними шортами.

Об'єм

В образі зліва порушені пропорції і не вистачає перепаду об'ємів – усі речі прилеглого крою і светр навипуск. Разом все це неактуально.

Джинси

На фото зліва можна причепитися тільки до однієї речі – джинсів. Дірки актуальні при вільному крої, а щиколотки краще показувати, коли на вулиці тепла погода.

Верхній одяг

На сьогоднішній день проста куртка може мати дорожчий вигляд натуральної шуби. На фото зліва приклад застарілої шуби, крім того, загалом образ з ботильйонів і пучка на голові застарів.

Варто відзначити, що весною 2021 року у тренді будуть різноманітні худі – атрибут вуличної моди і спортивної естетики. Так, цю річ можна поєднувати зі спідницями-олівцями і ugly-сандалями на масивній підошві. Крім того, худі неонових відтінків будуть мати гарний вигляд зі спідницями-трапеціями і чобітьми-легінсами.

Як повідомляв OBOZREVATEL: