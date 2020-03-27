Названо найдивніший модний тренд весни 2020 року

Тренд на широкі штани, перехоплені внизу ремінцями босоніжок або шкіряними стрічками туфель впевнено набирає популярність в модних колах.
Так, першою таке незвичайне рішення приміряла Хайлі Бібер, пише Cosmopolitan.
Хайли Бібер
cosmo.ru
Каролін Даур застебнула тонкі ремінці своїх білих босоніжок поверх штанин льняного комбінезона кольору хакі.
Каролін Даур
cosmo.ru
Емілі Ратаковскі вибрала чорні босоніжки і чорні брюки.
Емілі Ратаковскі
cosmo.ru
Кайлі Дженнер вибрала для модного експерименту джинси.
Кайлі Дженнер
cosmo.ru
Блогер Олександра Лапп підібрала блакитний комбінезон з укороченими брюками до червоних босоніжок.
Олександра Лапп
cosmo.ru
Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!