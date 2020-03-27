Названо найдивніший модний тренд весни 2020 року

У світі заразилися більше 542 тисяч осіб. 24 тисячі – померли. Вилікувалися понад 125 тисяч.

У Києві випустили жорсткі правила про поховання померлих від коронавируса. Попрощатися не вийде

ВООЗ оголосила про початок тестування вакцини від COVID-19. Перші випробування проведуть в Іспанії і Норвегії.

Кількість смертей від коронавируса в Італії за добу побило рекорд і склало 969 чоловік. Загальна кількість жертв досягла 9 134.