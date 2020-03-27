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27 березня • оновлено в 23:13
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Названо найдивніший модний тренд весни 2020 року

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Тренд на широкі штани, перехоплені внизу ремінцями босоніжок або шкіряними стрічками туфель впевнено набирає популярність в модних колах.

Так, першою таке незвичайне рішення приміряла Хайлі Бібер, пише Cosmopolitan.

Хайли Бібер

Хайли Бібер

cosmo.ru

Каролін Даур застебнула тонкі ремінці своїх білих босоніжок поверх штанин льняного комбінезона кольору хакі.

Каролін Даур

Каролін Даур

cosmo.ru

Емілі Ратаковскі вибрала чорні босоніжки і чорні брюки.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

cosmo.ru

Кайлі Дженнер вибрала для модного експерименту джинси.

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

cosmo.ru

Блогер Олександра Лапп підібрала блакитний комбінезон з укороченими брюками до червоних босоніжок.

Олександра Лапп

Олександра Лапп

cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.

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Автор
Марія Дідик
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