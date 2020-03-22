Названо найбільш жіночний тренд манікюру весни 2020

Навесні 2020 року в тренди повертається відтінок rose gold. Поєднання мерехтливого золотистого гліттера і блідо-рожевої, практично пудрової основи б'є рекорди популярності.

Подібні комбінації кольорів виглядають доречно в будь-якій ситуації, пише Cosmopolitan.

Такий колір нігтів робить руки більш доглянутими візуально і красиво підсвічує будь-який колір шкіри - від фарфорового до бронзового.

Cosmopolitan

Cosmopolitan

Cosmopolitan

Cosmopolitan

Cosmopolitan

Як раніше писав OBOZREVATEL, вибір нового кольору нігтів, дизайну або техніки нейл-арту для весни 2020 не повинен бути продиктований офісним дрес-кодом, довжиною нігтів, гардеробом та іншими факторами. Манікюр є не просто доповненням до образу, але й окремим його елементом.

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