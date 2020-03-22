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22 березня • оновлено в 11:37
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Названо найбільш жіночний тренд манікюру весни 2020

1.9т
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Навесні 2020 року в тренди повертається відтінок rose gold. Поєднання мерехтливого золотистого гліттера і блідо-рожевої, практично пудрової основи б'є рекорди популярності.

Подібні комбінації кольорів виглядають доречно в будь-якій ситуації, пише Cosmopolitan.

Названо найбільш жіночний тренд манікюру весни 2020

Такий колір нігтів робить руки більш доглянутими візуально і красиво підсвічує будь-який колір шкіри - від фарфорового до бронзового.

Названо найбільш жіночний тренд манікюру весни 2020

Cosmopolitan

Названо найбільш жіночний тренд манікюру весни 2020

Cosmopolitan

Названо найбільш жіночний тренд манікюру весни 2020

Cosmopolitan

Названо найбільш жіночний тренд манікюру весни 2020

Cosmopolitan

Названо найбільш жіночний тренд манікюру весни 2020

Cosmopolitan

Як раніше писав OBOZREVATEL, вибір нового кольору нігтів, дизайну або техніки нейл-арту для весни 2020 не повинен бути продиктований офісним дрес-кодом, довжиною нігтів, гардеробом та іншими факторами. Манікюр є не просто доповненням до образу, але й окремим його елементом.

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Автор
Марія Дідик
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