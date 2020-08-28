Названо найбільш культовий одяг усіх часів. Фото
Популярний американський ритейлер Farfetch склав список найбільш культового модного одягу всіх часів.
Згідно з результатами проведеного серед модників опитування, опублікованими виданням New York Post, лідером рейтингу з величезним відривом стали джинси Levi's 501. Їх було вперше виготовлено в 1873 році та завдяки зручному дизайну стали улюбленими штанами багатьох зірок Голлівуду, а також працівників виробництв. Другою у списку стала джинсова куртка того ж бренду, випущена у 1960-х роках.
Третє місце отримали кросівки Nike Air Max, які вже стали модною легендою. На четвертому місці – футболка-поло ньюйоркської марки Ralph Lauren, а на п'ятому – люксові валізи й сумки французького бренду Louis Vuitton.
Далі в списку йдуть чоботи-уггі марки Ugg, куртка-бомбер і кеди Converse Chuck Taylors. Замкнуло першу десятку гумове взуття Crocs і джинси американської фірми Guess.
Також до списку ввійшли ремінь і сланці італійського модного дому Gucci, сонцезахисні окуляри Ray-Ban Wayfarers, сандалі Birkenstocks, тренч Burberry і гумові чоботи Hunter.
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