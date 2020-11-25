Названо найбільш "гарячий" тренд сезону зима 2020/2021

У сезоні зима 2020/2021 в тренді залишаються светри з вирізами, які прикрасять кожну дівчину.

Оригінальну модель можна придбати в будь-якому магазині, адже на сьогодні – це писк моди, пише "Cosmopolitan".

Зокрема, такий цілісний светр із вирізами буде цікавим варіантом для виходу на публіку.

Повірте, побачивши ваш образ, модниці, що вас оточують, захочуть такий самий.

У тренді залишаються светри з вирізами "Cosmopolitan"

У тренді залишаються светри з вирізами "Cosmopolitan"

У тренді залишаються светри з вирізами "Cosmopolitan"

У тренді залишаються светри з вирізами "Cosmopolitan"

У тренді залишаються светри з вирізами "Cosmopolitan"

Як повідомляв OBOZREVATEL, узимку 2020-2021 років дизайнери пропонують нам пуховики і светри найрізноманітніших і найцікавіших фасонів. Знову в моду входить класика і 1980-ті, а також міцно утримує свої позиції оверсайз.