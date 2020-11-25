Названо найбільш 'гарячий' тренд сезону зима 2020/2021

У сезоні зима 2020/2021 в тренді залишаються светри з вирізами, які прикрасять кожну дівчину.

Оригінальну модель можна придбати в будь-якому магазині, адже на сьогодні – це писк моди, пише "Cosmopolitan".

Зокрема, такий цілісний светр із вирізами буде цікавим варіантом для виходу на публіку.

Повірте, побачивши ваш образ, модниці, що вас оточують, захочуть такий самий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, узимку 2020-2021 років дизайнери пропонують нам пуховики і светри найрізноманітніших і найцікавіших фасонів. Знову в моду входить класика і 1980-ті, а також міцно утримує свої позиції оверсайз.