Названо найбажаніше взуття осені

Модний будинок Bottega Veneta представив інтерпретацію байкерських черевиків у колекції "Осінь-зима 2020/2021", які отримали назву Tire Boots.

У жовтні 2019 року бренд показав у Лондоні свою колекцію Salon 01, після якої Каньє Вест і Нене Черрі одні з перших почали носити черевики Tire. Згодом челсі на масивній підошві також з'явилися в гардеробах streetstyle-активісток, пише VOGUE (фото дивіться нижче).

Черевики Tire здобули ще більшу популярність у серпні 2020 року після того, як Гейлі Бібер поєднала їх із шортами, в'язаним кроп-топом, маскулінним жакетом і червоною сумкою. Тепер челсі Bottega Veneta стали головним взуттям осені 2020.

Tire Boots стали трендом осені 2020: дивитися інші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, берети яскравого кольору, капелюхи з широкими полями, в'язані шапки стали трендом сезону осінь-зима 2020/2021. Такі аксесуари чудово поєднуються з теплим верхнім одягом.