Названо модні поєднання кольорів на 2021 рік

Модні блогери і інфлюенсери задали тренд поєднань класичних і яскравих відтінків в одязі, які будуть модними у 2021 році.

Так, блогер Камілла Шарьер поєднала коричневий і блакитний кольори в прямих джинсах з трендовим шакетом з бахромою, а Сабіна Сокіл носить коричневі чобітки з укороченими джинсами і светром оверсайз, передає "НВ".

Червоний і ліловий відтінки показала стиліст Емілі Сіндлев, доповнивши пухнасте пальто червоною сумкою.

Для тих, кому помаранчевий і жовтий кольори здаються занадто яскравим, німецький блогер Леоні Ханне продемонструвала образ з гірчичного джемпера, укорочених коричневих штанів, оранжевого пухнастого пальто, бежевих ботильонів і сумки-подушки.

Італійка Кьяра Феррані поєднала помаранчевий спортивний костюм з чорною шкіряною косухою і грубими черевиками, оскільки самі по собі помаранчеві відтінки можуть здаватися надто кричущими.

Красиве і ніжне поєднання кольорів показали датчанка Емілі Сіндлев і француженка Сабіна Сокіл. Це здається ідеальним варіантом, як носити рожевий і бежевий відтінки стильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український дизайнер Андре Тан поділився з прихильницями порадами, який пуховик вибрати на зиму 2021. За його словами, кожна модниця буде виглядати стильно і при цьому в комфорті.