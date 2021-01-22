Названо модні короткі стрижки для круглого обличчя у 2021 році

Нерідко власниці круглого обличчя під час вибору зачіски турбуються, що більшість коротких сучасних стрижок їм не підходить. Однак стилісти та перукарі не згодні з такою думкою й пропонують безліч варіантів, які будуть гармоніювати з вашою зовнішністю.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зробив добірку модних стрижок для круглого обличчя у 2021 році на коротке волосся. Такі образи допоможуть кожній модниці мати бездоганний вигляд.

Прямий боб із чубчиком

Прямий боб не просто в тренді, а відрізняється універсальним силуетом. Така стрижка має гарний вигляд на будь-якому овалі обличчя, адже вигідно обрамляє його з боків та привертає елегантністю, якщо носити її на пряме волосся.

Прямий боб із чубчиком krasotka.cc

Прямий боб із чубчиком pinterest.com

Косий боб

Є два способи носити косою боб: ефектно, як Вікторія Бекхем кілька років тому, або стильно, як Кім Кардаш`ян, коли довжина зміщується по діагоналі, – все залежить від ваших особистих переваг. Ця стрижка коротша на потилиці та довша біля підборіддя – такий візуальний ефект чудово відволікає від круглого овалу.

Косий боб apetiten.info

Косий боб krasotka.cc

Шеггі-боб

Є ще одна коротка стрижка для круглого обличчя, яка творить чудеса – це кошлатий шеггі-боб. Суть стрижки в пасмах, які стрижуть на голові хаотично, а родзинкою може бути модний чубчик на дві сторони.

Стрижка шеггі-боб krasotka.cc

Стрижка шеггі-боб krasotka.cc

Стрижка піксі

Зухвала та оригінальна стрижка піксі не тільки додасть виразність обличчю молодої дівчини, але й підкреслить статусність зрілої дами. Це – одна з найпопулярніших коротких стрижок для круглого обличчя у 2021 році.

Стрижка піксі novafashion.ru

Стрижка піксі novafashion.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як підібрати ідеальну стрижку під форму свого обличчя.