Названо модні короткі стрижки для круглого обличчя у 2021 році

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
6,7 т.
Короткі стрижки для круглого обличчя

Нерідко власниці круглого обличчя під час вибору зачіски турбуються, що більшість коротких сучасних стрижок їм не підходить. Однак стилісти та перукарі не згодні з такою думкою й пропонують безліч варіантів, які будуть гармоніювати з вашою зовнішністю.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL зробив добірку модних стрижок для круглого обличчя у 2021 році на коротке волосся. Такі образи допоможуть кожній модниці мати бездоганний вигляд.

Прямий боб із чубчиком

Прямий боб не просто в тренді, а відрізняється універсальним силуетом. Така стрижка має гарний вигляд на будь-якому овалі обличчя, адже вигідно обрамляє його з боків та привертає елегантністю, якщо носити її на пряме волосся.

Прямий боб із чубчиком
Прямий боб із чубчиком
Косий боб

Є два способи носити косою боб: ефектно, як Вікторія Бекхем кілька років тому, або стильно, як Кім Кардаш`ян, коли довжина зміщується по діагоналі, – все залежить від ваших особистих переваг. Ця стрижка коротша на потилиці та довша біля підборіддя – такий візуальний ефект чудово відволікає від круглого овалу.

Косий боб
Косий боб
Шеггі-боб

Є ще одна коротка стрижка для круглого обличчя, яка творить чудеса – це кошлатий шеггі-боб. Суть стрижки в пасмах, які стрижуть на голові хаотично, а родзинкою може бути модний чубчик на дві сторони.

Стрижка шеггі-боб
Стрижка шеггі-боб
Стрижка піксі

Зухвала та оригінальна стрижка піксі не тільки додасть виразність обличчю молодої дівчини, але й підкреслить статусність зрілої дами. Це – одна з найпопулярніших коротких стрижок для круглого обличчя у 2021 році.

Стрижка піксі
Стрижка піксі

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як підібрати ідеальну стрижку під форму свого обличчя.

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