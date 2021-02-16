Названо модне взуття весни 2021. Фото

Дизайнери виділили 3 моделі взуття, які допоможуть мати стильний вигляд і водночас почуватися комфортно навесні 2021 року.

Оригінальні кросівки

Для цього сезону ідеально підійде яскрава і помітна модель. Наприклад, Reebok спільно з DreamWorks Animation і Universal Brand Development створили унікальну колекцію кросівок, дизайн яких присвячений милому панді По. Про це пише Cosmopolitan (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Оригінальні кросівки – тренд сезону. cosmo.com.ua

Кросівки з яскравим принтом. cosmo.com.ua

Мінімалістичні лофери

Відмінна альтернатива черевикам, туфлям і ботильйонам. Лофери можна поєднувати з високими носками, як це роблять багато модниць.

Мінімалістичні лофери. cosmo.com.ua

Лофери актуальні цієї весни. cosmo.com.ua

Футуристичні високі челсі

Незважаючи на те, що це тренд минулої осені, цієї весни він теж не втрачає своєї актуальності. Висока підошва і довжина вище кісточки – головні умови модного і привабливого образу. Ірина Шейк, Ельза Госк, Софія Коельо, Матильда Джерф – лише мала частина модних блогерів, яким теж припала до душі ця модель взуття.

Футуристичні високі челсі. cosmo.com.ua

Модне взуття 2021. cosmo.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренди весни-2021, які можна носити вже зараз. OBOZREVATEL розповість про 5 наймодніших речей, які можна носити і взимку. Вони зроблять ваш образ незабутнім.