Названо модне взуття весни 2021. Фото

Дизайнери виділили 3 моделі взуття, які допоможуть мати стильний вигляд і водночас почуватися комфортно навесні 2021 року.

Оригінальні кросівки

Для цього сезону ідеально підійде яскрава і помітна модель. Наприклад, Reebok спільно з DreamWorks Animation і Universal Brand Development створили унікальну колекцію кросівок, дизайн яких присвячений милому панді По. Про це пише Cosmopolitan (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мінімалістичні лофери

Відмінна альтернатива черевикам, туфлям і ботильйонам. Лофери можна поєднувати з високими носками, як це роблять багато модниць.

Футуристичні високі челсі

Незважаючи на те, що це тренд минулої осені, цієї весни він теж не втрачає своєї актуальності. Висока підошва і довжина вище кісточки – головні умови модного і привабливого образу. Ірина Шейк, Ельза Госк, Софія Коельо, Матильда Джерф – лише мала частина модних блогерів, яким теж припала до душі ця модель взуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренди весни-2021, які можна носити вже зараз. OBOZREVATEL розповість про 5 наймодніших речей, які можна носити і взимку. Вони зроблять ваш образ незабутнім.