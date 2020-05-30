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31 травня • оновлено в 02:49
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Озвучений головний тренд у манікюрі на літо 2020. Фото

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Райдужний манікюр став новим трендом у манікюрі. Так, яскравий літній принт на нігтях, який під час пандемії коронавірусу став своєрідним символом надії, знову повертається в моду.

Такий манікюр можна зробити і в домашніх умовах, зазначають майстри і діляться в Instagram всілякими ідеями розпису нігтів у відтінках веселки під хештегом #quarantinenails. OBOZREVATEL пропонує побачити найрізноманітніші варіанти такого манікюру.

Манікюр весна-літо 2020

Манікюр весна-літо 2020

instagram.com/xjuliatalisman

Райдужні нігті

Райдужні нігті

instagram.com/90_piombo_

Райдужний манікюр 2020

Райдужний манікюр 2020

instagram.com/missladyfinger

Світлий манікюр на короткі нігті

Світлий манікюр на короткі нігті

instagram.com/zazustudiolodz

Гарний манікюр 2020 – фото

Гарний манікюр 2020 – фото

instagram.com/laurenfoynails

Яскравий манікюр на літо

Яскравий манікюр на літо

instagram.com/emiie_nailbar

Французький манікюр 2020

Французький манікюр 2020

instagram.com/adabellebuntrock

Модний манікюр

Модний манікюр

instagram.com/vinanailshouston

Яскравий манікюр амбре 2020

Яскравий манікюр амбре 2020

instagram.com/exoticunique_nails

Світлий манікюр на довгі нігті

Світлий манікюр на довгі нігті

instagram.com/nailzbycin

Літній манікюр

Літній манікюр

instagram.com/that.nailgirl

Салатовий манікюр 2020

Салатовий манікюр 2020

instagram.com/nailthentic

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Новини світу
Місце
Україна
Теги
новини Мода Краса
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