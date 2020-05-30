Озвучений головний тренд у манікюрі на літо 2020. Фото

Райдужний манікюр став новим трендом у манікюрі. Так, яскравий літній принт на нігтях, який під час пандемії коронавірусу став своєрідним символом надії, знову повертається в моду.
Такий манікюр можна зробити і в домашніх умовах, зазначають майстри і діляться в Instagram всілякими ідеями розпису нігтів у відтінках веселки під хештегом #quarantinenails. OBOZREVATEL пропонує побачити найрізноманітніші варіанти такого манікюру.
Манікюр весна-літо 2020
instagram.com/xjuliatalisman
Райдужні нігті
instagram.com/90_piombo_
Райдужний манікюр 2020
instagram.com/missladyfinger
Світлий манікюр на короткі нігті
instagram.com/zazustudiolodz
Гарний манікюр 2020 – фото
instagram.com/laurenfoynails
Яскравий манікюр на літо
instagram.com/emiie_nailbar
Французький манікюр 2020
instagram.com/adabellebuntrock
Модний манікюр
instagram.com/vinanailshouston
Яскравий манікюр амбре 2020
instagram.com/exoticunique_nails
Світлий манікюр на довгі нігті
instagram.com/nailzbycin
Літній манікюр
instagram.com/that.nailgirl
Салатовий манікюр 2020
instagram.com/nailthentic
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