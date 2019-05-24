Названо головні жіночі б'юті-тренди 2019 року

Знаменитий візажист-іміджмейкер і hair-стиліст Анна Говорун розповіла про головні тренди в макіяжі і зачісках на 2019 рік.

Подробицями вона поділилася в інтерв'ю журналу "Караван историй". Так, за словами експерта, щодо макіяжу, на піку популярності в поточному році — кольорові стрілки (рожеві, фіолетові, жовті, салатові) та яскравий smoky eyes.

Фото: fashion-fashion.ru

Фото: fashion-fashion.ru

Фото: mysekret.ru

Фото: unity.lv

Фото: vrutmilife.com

Фото: fashion-fashion.ru

Якщо говорити про зачіски, то у 2019 році продовжують бути популярними різні варіації локонів, а також зачіски з використанням кольорових пасом-канекалонів.

Фото: photo-hair.ru

Фото: womans.ws

Фото: photo-hair.ru

Фото: photo-hair.ru

Фото: cosmo.com.ua

Фото: taoprof.ru

Фото: photo-hair.ru

Крім того, за словами Говорун, родзинкою зібраних зачісок у 2019 році стали текстурні ребра. А в якості прикрас використовуються квіти і різнокольорові каміння.

Фото: photo-hair.ru

Фото: photo-hair.ru

Фото: photo-hair.ru

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