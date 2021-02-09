Названо головні тренди весни 2021: довжина мідаксі і брюки-палаццо

Цієї весни в тренді будуть брюки-палаццо і довжина мідаксі. Також з'явиться ще кілька актуальних новинок, про які слід знати кожній модниці.

Інститут кольору Pantone оголосив два кольори сезону – жовтий і сірий. Жовтий як символ сонця і радості і сірий, як символ спокою. Носити ці кольори теж потрібно правильно, пише marieclaire.

Якщо додати в свій гардероб яскраві кольори, то нехай вони будуть акцентними. Щоб образ виглядав стримано і стильно, але при цьому не нудно. Крій в яскравій палітрі має величезне значення: тим він простіший, тим краще.

Дизайнер бренду одягу LOVE Ксенія Карпенко назвала речі-маркери, на які варто звернути увагу в новому весняному сезоні:

Брюки-палаццо допоможуть створити простий образ, але додавши блузу або футболку, аутфіт відразу перетвориться в святковий. Ця річ багатофункціональна і ще довго буде залишатися на піку популярності.

Гофровані вставки. Спідниці-плісе теж не здають своїх позицій. Крім того, не втрачають актуальності гофровані вставки.

Куртки-косухи. Не обов'язково, щоб річ була зроблена зі шкіри. Наприклад, відмінно буде виглядати куртка, зроблена з твіду.

Довжина мідаксі – щось середнє між довжиною міді та максі. Даний тренд прийшов з близького сходу. Він зробить образ стриманим, елегантним і благородним одночасно.

Ромпер або короткі комбінезони – це практична і стильна річ, яка в пастельних тонах виглядає дуже жіночно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вельвет став головним трендом весни 2021. М'яку розкішну тканину не можна назвати новим трендом, але правильна інтерпретація речей допоможе урізноманітнити гардероб.