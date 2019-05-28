Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

Стилісти назвали найпоширеніші помилки в підборі одягу чоловіків і жінок.

Як повідомляє видання The Sun, жінки часто одягають довгий кардиган під коротку куртку, а рельєфну мереживну білизну — під облягаючу спідницю з тонкої тканини. У підсумку, це виглядає дуже безглуздо і некрасиво.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Також стилісти порекомендувати не одягати жінкам темний бюстгальтер під світлий топ і колготки, під відкриті сандалі.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Новини Названі найбезглуздіші упередження чоловіків щодо жінок

Серед помилок чоловіків експерти зазначили дуже короткі штани, не видалену з рукава піджака фабричну етикетку і не відпороті захисні стежки на шліці плаща або пальто.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Також чоловікам не рекомендують розстібати сорочку так, щоб було видно волосся на грудях.

Фото: The Sun

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали найсміливіший пляжний тренд літа 2019 року. Так — це напівпрозорі бікіні.

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