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/Мода

Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

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Стилісти назвали найпоширеніші помилки в підборі одягу чоловіків і жінок.

Як повідомляє видання The Sun, жінки часто одягають довгий кардиган під коротку куртку, а рельєфну мереживну білизну — під облягаючу спідницю з тонкої тканини. У підсумку, це виглядає дуже безглуздо і некрасиво.

Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

Фото: The Sun

Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

Фото: The Sun

Також стилісти порекомендувати не одягати жінкам темний бюстгальтер під світлий топ і колготки, під відкриті сандалі.

Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

Фото: The Sun

Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

Фото: The Sun

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Названі найбезглуздіші упередження чоловіків щодо жінок

Серед помилок чоловіків експерти зазначили дуже короткі штани, не видалену з рукава піджака фабричну етикетку і не відпороті захисні стежки на шліці плаща або пальто.

Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

Фото: The Sun

Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

Фото: The Sun

Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

Фото: The Sun

Також чоловікам не рекомендують розстібати сорочку так, щоб було видно волосся на грудях.

Названо головні помилки в одязі чоловіків і жінок

Фото: The Sun

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше експерти моди назвали найсміливіший пляжний тренд літа 2019 року. Так — це напівпрозорі бікіні.

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Назарова Моника
Назарова Моника
Моя благодapнocть всeм тем, кто показал мне пpекpacный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁c5t7pn Прocто пpoйдя простoй oпрос полyчилa почти пoлyгодовyю зарплатy)) Пользуйтeсь, пoкa eсть вoзможность=)
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