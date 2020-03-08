Названо головні помилки при виборі джинсів: поради для жінок

Джинси є незамінним елементом в гардеробі кожної дівчини. Але не завжди модниці підбирають їх правильно.
Про те, які помилки роблять жінки при виборі джинсів пише Cosmopolitan.
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Склад тканини
Найголовніший елемент, на який варто звернути увагу вибираючи джинси - склад тканини. Наприклад, якщо в обраній моделі присутній еластан - варто вибрати більш облягаючі джинси, на пів розміру менше.
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Силует
При виборі моделі важливо не тільки дотримуватися трендів сезону, а й враховувати особливості фігури. Наприклад, бойфренди обтяжують нижню частину тіла.
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Посадка
Вибираючи посадку штанів не можна ігнорувати особливості фігури. Якщо потрібно приховати живіт і підкреслити лінію талії, то слід вибирати моделі з високою посадкою.
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Розмір
У джинсів своя розмірна лінійка. На ярлику зазначені дві цифри. Перша позначає обхват талії і стегон, тобто фактичний розмір, а друга - довжину штанини по внутрішньому шву.
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Довжина
При примірці джинсів слід обов'язково звернути увагу на довжину: походити в них, присісти.
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