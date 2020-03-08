Головна Новини
8 березня • оновлено в 11:24
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Названо головні помилки при виборі джинсів: поради для жінок

1.5т
Читати матеріал російською

Джинси є незамінним елементом в гардеробі кожної дівчини. Але не завжди модниці підбирають їх правильно.

Про те, які помилки роблять жінки при виборі джинсів пише Cosmopolitan.

Названо головні помилки при виборі джинсів: поради для жінок

pexels.com

Склад тканини

Найголовніший елемент, на який варто звернути увагу вибираючи джинси - склад тканини. Наприклад, якщо в обраній моделі присутній еластан - варто вибрати більш облягаючі джинси, на пів розміру менше.

Названо головні помилки при виборі джинсів: поради для жінок

pexels.com

Силует

При виборі моделі важливо не тільки дотримуватися трендів сезону, а й враховувати особливості фігури. Наприклад, бойфренди обтяжують нижню частину тіла.

Названо головні помилки при виборі джинсів: поради для жінок

pexels.com

Посадка

Вибираючи посадку штанів не можна ігнорувати особливості фігури. Якщо потрібно приховати живіт і підкреслити лінію талії, то слід вибирати моделі з високою посадкою.

Названо головні помилки при виборі джинсів: поради для жінок

pexels.com

Розмір

У джинсів своя розмірна лінійка. На ярлику зазначені дві цифри. Перша позначає обхват талії і стегон, тобто фактичний розмір, а друга - довжину штанини по внутрішньому шву.

Названо головні помилки при виборі джинсів: поради для жінок

pexels.com

Довжина

При примірці джинсів слід обов'язково звернути увагу на довжину: походити в них, присісти.

Названо головні помилки при виборі джинсів: поради для жінок

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL підготував топ-5 речей, які стилісти не радять носити після 30 років.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги