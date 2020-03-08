Названо головні помилки при виборі джинсів: поради для жінок

Джинси є незамінним елементом в гардеробі кожної дівчини. Але не завжди модниці підбирають їх правильно.

Про те, які помилки роблять жінки при виборі джинсів пише Cosmopolitan.

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Склад тканини

Найголовніший елемент, на який варто звернути увагу вибираючи джинси - склад тканини. Наприклад, якщо в обраній моделі присутній еластан - варто вибрати більш облягаючі джинси, на пів розміру менше.

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Силует

При виборі моделі важливо не тільки дотримуватися трендів сезону, а й враховувати особливості фігури. Наприклад, бойфренди обтяжують нижню частину тіла.

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Посадка

Вибираючи посадку штанів не можна ігнорувати особливості фігури. Якщо потрібно приховати живіт і підкреслити лінію талії, то слід вибирати моделі з високою посадкою.

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Розмір

У джинсів своя розмірна лінійка. На ярлику зазначені дві цифри. Перша позначає обхват талії і стегон, тобто фактичний розмір, а друга - довжину штанини по внутрішньому шву.

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Довжина

При примірці джинсів слід обов'язково звернути увагу на довжину: походити в них, присісти.

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