Названо головні кольори 2021 року

Фахівці американського Інституту кольору Pantone назвали головні відтінки 2021 року. Ними стануть глибокий сірий (Ultimate Grey) і яскравий жовтий (Illuminating).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації. За словами експертів, ці два кольори найкраще працюють у парі.

"Практичне, але водночас тепле та оптимістичне поєднання дає нам надію. Зараз людям особливо важливо відчувати бадьорість духу", – так описує колірну комбінацію виконавчий директор Pantone Літріс Ейсман. До речі, раніше інститут вибирав відразу два головних кольори року лише у 2016 році.

pantone.com

pantone.com

Pantone Color Institute – це дослідний центр компанії Pantone, що займається експериментальною роботою з кольором і його впливом на різні галузі (моду, поліграфію, дизайн інтер'єру, рекламу, кіно та інше). Інститут визначає головний колір з 2000 року. За версією організації, кольором 2020 року став відтінок синього 19-4052 Classic Blue.

Інститут кольору Pantone не законодавець мод в тому, що стосується трендових відтінків. Він не встановлює тенденції, а лише збирає щорічні дані та відображає їх у своєму звіті. Це своєрідний довідник та гід з найпопулярніших та найважливіших відтінків майбутнього 2021 року.

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