Названо головні кольори 2021 року

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
2,4 т.
Головні кольори 2021 року за версією Pantone

Фахівці американського Інституту кольору Pantone назвали головні відтінки 2021 року. Ними стануть глибокий сірий (Ultimate Grey) і яскравий жовтий (Illuminating).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації. За словами експертів, ці два кольори найкраще працюють у парі.

"Практичне, але водночас тепле та оптимістичне поєднання дає нам надію. Зараз людям особливо важливо відчувати бадьорість духу", – так описує колірну комбінацію виконавчий директор Pantone Літріс Ейсман. До речі, раніше інститут вибирав відразу два головних кольори року лише у 2016 році.

Названо головні кольори 2021 року
Названо головні кольори 2021 року

Pantone Color Institute – це дослідний центр компанії Pantone, що займається експериментальною роботою з кольором і його впливом на різні галузі (моду, поліграфію, дизайн інтер'єру, рекламу, кіно та інше). Інститут визначає головний колір з 2000 року. За версією організації, кольором 2020 року став відтінок синього 19-4052 Classic Blue.

Інститут кольору Pantone не законодавець мод в тому, що стосується трендових відтінків. Він не встановлює тенденції, а лише збирає щорічні дані та відображає їх у своєму звіті. Це своєрідний довідник та гід з найпопулярніших та найважливіших відтінків майбутнього 2021 року.

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Мода