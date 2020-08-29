Названо антитрендові речі, які повернулися в моду у 2020 році. Фото

Сучасна мода циклічна, і доказом цього є повернення антитрендів, які здобули популярність і визнання серед сучасних стилістів.

Про те, які антитрендові речі повернулися в моду у 2020 році, розповіло видання "Уніан".

Панама

Цей головний убір раніше носили тільки на пляж, а зараз він гармонійно може доповнити будь-який образ. Водночас панама може бути зроблена з найбільш незвичайним принтом.

pinterest.com

pinterest.com

Тотал денім

У моду також повернулися джинсові костюми, які раніше називали "робочими". Стилісти рекомендують у 2020 році вибирати й інші варіанти вбрання з деніму. Це може бути костюм із джинсової куртки і спідниці, або ж шортів.

pinterest.com

prom.ua

Пишні рукави

У 2020 роки знову стали популярними речі з пишними рукавами: блузки, сукні, пальто. З ними ваш образ буде більш об'ємним, незабутнім і вражаючим.

pinterest.com

Вельвет

Ще зовсім недавно вельветові речі вважалися базарним, дешевими та зовсім немодними. Зараз же вони користуються великою популярністю серед жінок.

pinterest.com

pinterest.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний американський ритейлер Farfetch склав список найбільш культового модного одягу всіх часів.