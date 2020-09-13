У мережі показали 5 найневдаліших поєднань в одязі на осінь
Деякі з досить популярних поєднань у одязі на осінь застаріли і навіть здатні візуально додати років.
Так, за такими антитенденціями легко зрозуміти, наскільки далека дівчина від моди, пише "Рамблер".
Джинси скінні та чоботи на шпильках
Скінні й шпильки в одному образі можуть носити сміливо ті дівчата, яким байдуже їхнє здоров'я. Так, це поєднання може викликати не тільки травми і проблеми зі здоров'ям, але й зробить лук старомодним.
Спортивна сумка в поєднанні з підборами
Спортивна сумка на поясі буде гіршим варіантом для дівчат, які полюбляють витончений стиль в одязі. Набагато краще в цьому випадку буде виглядати сумка-багет або невеликий трапецієподібний тоут.
В'язаний комплект
Хоча такими комплектами у вигляді шапки й шарфа з рукавицями переповнені магазини одягу, виглядають вони дуже очевидно і роблять примітивним образ. Краще перегляньте свої комплекти, змішайте їх або докупіть шарф або шапку іншого яскравого відтінку.
Зелений і фіолетовий кольори в одному образі
Це поєднання давно вийшло з трендів, так що використовуючи його, ви можете отримати не цілком схвальні компліменти.
Шуба і снуд
Це поєднання вважається застарілим вже з десяток років. Шуба, особливо якщо вона з натурального хутра, в поєднанні з в'язаним снудом одразу "видасть" дівчину, яка не стежить за модою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бразилії показали, як мають виглядати люди, які носять маску на підборідді.