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Названий найпопулярніший бренд одягу в світі

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Італійський люксовий бренд Off-White назвали найпопулярнішим брендом одягу. Про це повідомляє британське видання Independent.

Фахівці платформи Lyst, що спеціалізується на аналізі споживчої поведінки в індустрії моди, проаналізували пошукові запити користувачів у Google, у соціальних мережах і на сайтах онлайн-ритейлерів.

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На основі отриманих даних вони ухвалили рішення, що компанія афроамериканського дизайнера Вірджіла Абло Off-White стала найбільш затребуваною в світі, випереджаючи модні будинки Gucci, Balenciaga, Prada і Burberry.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, модні експерти і стилісти вибрали головні тренди весни 2019 року.

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