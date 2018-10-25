Названий найпопулярніший бренд одягу в світі

Італійський люксовий бренд Off-White назвали найпопулярнішим брендом одягу. Про це повідомляє британське видання Independent.

Фахівці платформи Lyst, що спеціалізується на аналізі споживчої поведінки в індустрії моди, проаналізували пошукові запити користувачів у Google, у соціальних мережах і на сайтах онлайн-ритейлерів.

На основі отриманих даних вони ухвалили рішення, що компанія афроамериканського дизайнера Вірджіла Абло Off-White стала найбільш затребуваною в світі, випереджаючи модні будинки Gucci, Balenciaga, Prada і Burberry.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, модні експерти і стилісти вибрали головні тренди весни 2019 року.