Названий найбільш несподіваний тренд зими 2020. Фото

Модні експерти стверджують, що найбільш популярна річ зими 2020 року — шифонова сукня.

Про це повідомляє "Голос.UA". За словами видання, популярна довжина подібної моделі — міді. Що стосується кольору, то краще за все вибирати в темних відтінках або ж створювати світлі тотал-луки.

Фото: dressa.com.ua

Фото: gepur.com

Фото: golos.ua

Зазначається, що шифонову сукню можна носити з чобітьми з широкою халявою або ж з грубими варіантами. Також її можна поєднувати з модними та незвичайними ременями.

Фото: shafa.ua

Фото: instagram/leoniehanne

Фото: golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі наймодніші джинси 2020 року

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