Головна Новини
21 січня • оновлено в 17:42
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Названий найбільш несподіваний тренд зими 2020. Фото

924
Читати матеріал російською

Модні експерти стверджують, що найбільш популярна річ зими 2020 року — шифонова сукня.

Про це повідомляє "Голос.UA". За словами видання, популярна довжина подібної моделі — міді. Що стосується кольору, то краще за все вибирати в темних відтінках або ж створювати світлі тотал-луки.

Названий найбільш несподіваний тренд зими 2020. Фото

Фото: dressa.com.ua

Названий найбільш несподіваний тренд зими 2020. Фото

Фото: gepur.com

Названий найбільш несподіваний тренд зими 2020. Фото

Фото: golos.ua

Новини
Яскраві пальта й кашемірові светри: названі головні тренди зими 2019-2020

Зазначається, що шифонову сукню можна носити з чобітьми з широкою халявою або ж з грубими варіантами. Також її можна поєднувати з модними та незвичайними ременями.

Названий найбільш несподіваний тренд зими 2020. Фото

Фото: shafa.ua

Названий найбільш несподіваний тренд зими 2020. Фото

Фото: instagram/leoniehanne

Названий найбільш несподіваний тренд зими 2020. Фото

Фото: golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі наймодніші джинси 2020 року

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Крістіна Долматова
Теги
Мода Стиль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги