Названий головний секрет успіху весільного плаття Меган Маркл

Відомий український дизайнер і модельєр Вікторія Гресь проаналізувала весільний образ Меган Маркл і розповіла, у чому, на її думку, полягає головний секрет такого успішного вбрання.

Так, Вікторія зазначила, що шлюбна сукня герцогині Сассекському - образ поза часом і саме обговорюване плаття на сьогоднішній день. Незважаючи на те, що плаття дуже просте, вона коштує нечуваних грошей і при цьому вважається одним з найстильніших весільних вбрань в світі. Про це вона написала у блозі, опублікованому на OBOZREVATEL.

"В силу своєї професії я неодноразово виконувала складні сукні весільної тематики і можу сказати з усією відповідальністю, що їх в принципі не можна розглядати як предмет дамського туалету, на який було витрачено стільки-то метрів тканини, мережива і годин роботи. В силу грандіозності події і статусу його учасників, це все переходить в категорію арт об'єкта або музейного експоната. І такі сукні, подібні витвору мистецтва, не можна просто розглядати як дороге вбрання", - зазначила Гресь.

Меган Маркл и принц Гаррі

Також Вікторія пояснила. чому настільки просте плаття, з її точки зору, настільки дороге.

"Просте за кроєм, без грубого і важкого декору, без десятка нижніх спідниць таке дороге. А відповідь лежить на поверхні - в світі дуже змінилися критерії розкоші, як зовнішні, так і внутрішні. Головним елементом є комфорт і зручність, зовнішня атрибутика, яка відповідає за розкіш, тепер відтворюється мало не в 3d. І уявна простота насправді є торжеством пропорцій і кравецького мистецтва. Саме це в її образі є головною розкішшю", - підкреслила дизайнер, додавши, що відкриті плечі вона б теж віднесла до здорового торжества культу тіла і здорового способу життя.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Май 2018 в 6:51 PDT

"Мабуть, ми ще не зовсім готові до нових і таких тонких деталей дійсно величних образів. Просто знати про тренди недостатньо. Потрібно вміти виділити кожен елемент вбрання і зрозуміти його роль. І якщо з першого погляду здається, що деталей як би немає - ви просто не туди дивитеся", - підсумувала Вікторія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл офіційно стали чоловіком і дружиною в суботу, 19 травня.