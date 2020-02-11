Вульгарно та безформно: названі речі з жіночого гардеробу, які відштовхують чоловіків

Кожна жінка так чи інакше стежить за модою, щоб завжди виглядати стильно і привабливо. Однак, чоловікам припадають до душі не всі тренди.
Про те, які елементи одягу їх відштовхують – розповів "Рамблер Жіночий".
Штани-шаровари
Ці штани приховують всі достоїнства жіночої фігури та роблять її мішкуватою. До того ж в них жінки виглядають недбало і безглуздо.
Фото: aliexpress.ru
Фото: asos.com
Фото: aliexpress.ru
Мішкуваті сукні
Цей елемент гардероба ховає всю красу жіночої фігури, роблячи її безформною. Врятувати образ можна лише за допомогою ременя, пов'язаного на талії.
Фото: ratatum.com
Фото: ratatum.com
Фото: ratatum.com
Надто високі підбори
Таке взуття асоціюється у багатьох чоловіків з вульгарністю. До того ж, його постійне носіння може викликати проблеми зі здоров'ям, зокрема з ногами та хребтом.
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Великі сумки
Чоловіки ненавидять великі жіночі сумки, адже вважають, що розумніше скласти всі необхідні речі в маленьку сумочку. До того ж, на їхню думку, з нею жінка буде виглядати елегантніше, і проблеми зі здоров'ям не почнуться.
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: shafa.ua
Леопардовий принт
За словами чоловіків, дівчата в леопардових лосинах або сукнях виглядають вульгарно і зухвало. Також, як і в надто високому взутті.
Фото: prom.ua
Фото: edinstvennaya.ua
Фото: edinstvennaya.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти назвали жіночу білизну, яке більше не в моді.
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