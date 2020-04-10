Названі невдалі поєднання одягу: що не слід носити
Щоб виглядати стильно - не достатньо просто надягати модні речі. Дуже важливо вміти правильно поєднувати їх між собою.
Про те, як не варто одягатися і який одяг не варто носити одночасно пише Cosmopolitan.
Дві обтягуючі речі
У всьому має бути баланс - це стосується і модного образу. Не варто намагатися підкреслити достоїнства фігури обтягуючими речами, найчастіше це виглядає вульгарно.
Дві oversize-речі
Тренд на вільні речі залишається актуальним. Ось тільки слід не переборщити з їх кількістю.
Кроп-топ і штани з низькою посадкою
Це поєднання з'явилося ще в 90-х. В цьому випадку складно підкреслити достоїнства фігури, та й до того ж занадто велика відкрита ділянка тіла найчастіше виглядає недоречно.
Сумка і взуття одного кольору
Модні дизайнери та стилісти радять уникати цього поєднання в образі.
Капронові колготки з босоніжками
Саме слово "босоніжки" має на увазі босі ноги, тому надягати їх на колготки точно не потрібно.
Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.