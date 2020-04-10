Названі невдалі поєднання одягу: що не слід носити

Марія Дідик Мода 19:51, 10.04.2020

Щоб виглядати стильно - не достатньо просто надягати модні речі. Дуже важливо вміти правильно поєднувати їх між собою.

Про те, як не варто одягатися і який одяг не варто носити одночасно пише Cosmopolitan.

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Дві обтягуючі речі

У всьому має бути баланс - це стосується і модного образу. Не варто намагатися підкреслити достоїнства фігури обтягуючими речами, найчастіше це виглядає вульгарно.

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Дві oversize-речі

Тренд на вільні речі залишається актуальним. Ось тільки слід не переборщити з їх кількістю.

pexels.com

Кроп-топ і штани з низькою посадкою

Це поєднання з'явилося ще в 90-х. В цьому випадку складно підкреслити достоїнства фігури, та й до того ж занадто велика відкрита ділянка тіла найчастіше виглядає недоречно.

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Сумка і взуття одного кольору

Модні дизайнери та стилісти радять уникати цього поєднання в образі.

Капронові колготки з босоніжками

Саме слово "босоніжки" має на увазі босі ноги, тому надягати їх на колготки точно не потрібно.

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Раніше OBOZREVATEL розповів, які сумки будуть в моді навесні 2020.

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